الرئيس الكولومبي يجري تعديلًا يشمل سبعة وزراء

الرئيس الكولومبي يجري تعديلًا يشمل سبعة وزراء

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الأربعاء تعديلًا يشمل سبعة من وزرائه، بعد اعتراض أفراد في إئتلافه الحكومي على مشاريع إصلاح عدة تقدم بها.



وقال بيترو في بيان: "اليوم نضع تشكيلة جديدة ستساعد في تعزيز برنامج الحكومة".



وشملت التعديلات على وجه الخصوص وزراء الداخلية والمال والصحة.



وكان بيترو دعا إلى استقالة حكومته بأكملها في ظل صعوبات تواجهها لإقرار مشاريع قوانين تطرحها في الكونغرس، حسبما أفاد ثلاثة وزراء وكالة فرانس برس أمس.



وهذه الدعوة التي أكدها مسؤولون كبار لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من قبل بيترو، أول رئيس يساري للبلاد.



إلا أنه كان تحدث الثلاثاء عبر تويتر عن "تعديل حكومي" بعدما وضع حدًا للتحالفات مع الأحزاب التقليدية الرئيسية.



وقال بيترو الأربعاء إن البرنامج الذي انتخب على أساسه في صيف 2022 يلحظ "خريطة طريق لتحقيق التغيير الذي صوت لأجله ملايين الكولومبيين والكولومبيات".