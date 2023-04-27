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الأرجنتين تقرر دفع ثمن وارداتها من الصين باليوان بدلا من الدولار الأميركي

أخبار دولية
2023-04-27 | 01:04
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الأرجنتين تقرر دفع ثمن وارداتها من الصين باليوان بدلا من الدولار الأميركي
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الأرجنتين تقرر دفع ثمن وارداتها من الصين باليوان بدلا من الدولار الأميركي

الأرجنتين تقرر دفع ثمن وارداتها من الصين باليوان بدلا من الدولار الأميركي

أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا الأربعاء أن بلاده تعتزم تسديد ثمن وارداتها الصينية باليوان بدلا من الدولار الأميركي، وذلك للحد من استنزاف احتياطاتها من العملات الصعبة.

وقال ماسا خلال اجتماع في بوينس آيرس مع السفير الصيني زو شياولي إن الأرجنتين ستبرمج "جزءا من وارداتها باليوان (بما يساوي) أكثر من مليار دولار الشهر المقبل". وأكد أن هذه الآلية "ستحل مكان" استخدام احتياطات الأرجنتين المتناقصة من الدولار.  

واتهمت الحكومة الأرجنتينية الثلاثاء المعارضة اليمينية في البلاد بالتسبب في تقهقهر قيمة البيزو مقابل الدولار، وأمرت بفتح تحقيق بذلك. 

وسجل سعر البيزو 227 مقابل الدولار في سوق الصرف الرسمية الثلاثاء، لكنه شهد تراجعا أكبر في السوق "الزرقاء" الموازية.
      
والسوق الزرقاء هي السوق التي تكون فيها المنافسة قليلة أو معدومة.
     
وبدأ تدهور العملة المحلية الأرجنتينية الأسبوع الماضي بعد ضغوط استمرت لأيام على البيزو ووسط حالة من الغموض قبل إجراء الانتخابات في بلد يطبق ضوابط على سعر الصرف للحد من آثار الأزمة المالية والتضخم الذي تجاوز نسبة 100%. 

وقالت الخبيرة الاقتصادية ماريا كاستيليوني لمحطة "تي ان" التلفزيونية إن خفض قيمة العملة كان في جزء منه نتيجة بحث الأرجنتينيين عن "ملاذ" بالدولار الأميركي لحماية قوتهم الشرائية. وأشار ماسا إلى أن قرار الدفع باليوان يحسّن "صافي احتياطات الأرجنتين". 

وأضاف أنه يسمح لنا بالحفاظ على "حجم الواردات ووتيرة التجارة بين الأرجنتين والصين"، بعد عام ضعيف بالنسبة للصادرات الأرجنتينية التي تراجعت جراء تضرر  قطاع الزراعة بسبب الجفاف المستمر.
  

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