مقتل شخص في هجوم صاروخي روسي استهدف مدينة جنوب أوكرانيا

مقتل شخص في هجوم صاروخي روسي استهدف مدينة جنوب أوكرانيا

قتل شخص وأصيب أكثر من عشرة في هجوم صاروخي روسي استهدف مدينة ميكولاييف في جنوب أوكرانيا خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، وفق ما أفاد مسؤولون.



وأعلن رئيس بلدية المدينة أولكسندر سينكيفيتش على تلغرام أنه "قرابة الساعة الواحدة صباحا، سمع سكان ميكولاييف دوي أربعة انفجارات قوية". وأضاف "بات معروفا الآن أن صاروخا أصاب أحد الأبنية الشاهقة، بينما أصاب صاروخ آخر منزل خاصا"، مشيرا إلى أن الكهرباء انقطعت عن بعض المنازل في المدينة.



وقال فيتالي كيم رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية "علمنا حتى الآن بإصابة 15 ومقتل شخص"، مضيفا أن أحد الجرحى جراحه خطيرة. وأكد كل من كيم ورئيس الشرطة الإقليمية إصابة مبنى سكني، وقد هرعت خدمات الطوارىء إلى المكان.

