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بكين تحذر واشنطن وسيول من "إثارة مواجهة" مع بيونغ يانغ

أخبار دولية
2023-04-27 | 04:15
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بكين تحذر واشنطن وسيول من &quot;إثارة مواجهة&quot; مع بيونغ يانغ
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بكين تحذر واشنطن وسيول من "إثارة مواجهة" مع بيونغ يانغ

بكين تحذر واشنطن وسيول من "إثارة مواجهة" مع بيونغ يانغ

حذّرت بكين واشنطن وسيول من "إثارة مواجهة" مع كوريا الشمالية، بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يوون سوك يول إن أي هجوم نووي تطلقه كوريا الشمالية "سيفضي إلى نهاية" نظامها.
     
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ "يتعين على جميع الأطراف مواجهة جوهر قضية شبه الجزيرة الكورية والقيام بدور بناء في تعزيز تسوية سلمية للقضية"، داعية إلى وقف "الإثارة المتعمدة للتوترات والمواجهة والتهديدات".
 
 

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