ستولتنبرغ: الحلف الأطلسي وشركاؤه قدموا لأوكرانيا 230 دبابة و1550 آلية مدرعة

ستولتنبرغ: الحلف الأطلسي وشركاؤه قدموا لأوكرانيا 230 دبابة و1550 آلية مدرعة



قدّمت دول حلف شمال الأطلسي وشركاؤها 230 دبابة و1550 آلية مدرّعة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط 2022، على ما أعلن الأمين العام للحلف الدفاعي ينس ستولتنبرغ الخميس.



وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل "أرسل حلفاء وشركاء مجموعة الاتصال برئاسة الولايات المتحدة 230 دبابة و1550 آلية مدرّعة وكميات كبيرة من الذخائر لأوكرانيا، أي 98% من المعدات الموعودة لتجهيز تسعة ألوية مدرعة جديدة".