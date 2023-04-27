وزيرة الخارجية الفرنسية ترى أنه "من الممكن إنهاء النزاع" في ناغورني قره باغ

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارة إلى باكو الخميس أنه "من الممكن إنهاء" النزاع في ناغورني قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا والمستمر منذ أكثر من ثلاثين عاما.





وأكدت كولونا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الأذربيجاني أن "فرنسا لديها هدف واحد ورغبة أخرى هما المساهمة في السلام وإيجاد طريق السلام". واعتبرت أنها "عملية طويلة وصعبة ولكن النجاح ممكن".





ووصلت وزيرة الخارجية الفرنسية إلى باكو مساء الأربعاء لإجراء محادثات مع الرئيس إلهام علييف ووزير الخارجية جيحون بيراموف الخميس، بهدف تخفيف التوتر بين أذربيجان وأرمينيا بشأن قضية ناغورني قره باغ الشائكة.