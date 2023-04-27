الرئيس التونسي يعول على انتاج الفوسفات لتفادي الاقتراض الخارجي

حض الرئيس التونسي قيس سعيّد على ضرورة تنشيط قطاع انتاج الفوسفات معتبرا أن من شأن ذلك تمكين اقتصاد بلاده من التعافي من دون اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية.





وقال سعيّد خلال اشرافه على مجلس الأمن القومي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة ليل الأربعاء الخميس إن تنشيط انتاج الفوسفات في منطقة "الحوض المنجمي" في محافظة قفصة (وسط البلاد الغربي) "يمكن أن يمثل جزءا كبيرا من ميزانية الدولة حتى لا نقترض من الخارج وتتعافى الدولة التونسية والاقتصاد".





واعتبر الرئيس التونسي أن تراجع عجلة الانتاج في هذا القطاع الحيوي "وضع غير مقبول خاصة وان نوعية الفوسفات من أفضل ما يوجد في العالم ويجب ايجاد حلّ سريع".