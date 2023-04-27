الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
21
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
21
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس التونسي يعول على انتاج الفوسفات لتفادي الاقتراض الخارجي
أخبار دولية
2023-04-27 | 07:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس التونسي يعول على انتاج الفوسفات لتفادي الاقتراض الخارجي
حض الرئيس التونسي قيس سعيّد على ضرورة تنشيط قطاع انتاج الفوسفات معتبرا أن من شأن ذلك تمكين اقتصاد بلاده من التعافي من دون اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية.
وقال سعيّد خلال اشرافه على مجلس الأمن القومي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة ليل الأربعاء الخميس إن تنشيط انتاج الفوسفات في منطقة "الحوض المنجمي" في محافظة قفصة (وسط البلاد الغربي) "يمكن أن يمثل جزءا كبيرا من ميزانية الدولة حتى لا نقترض من الخارج وتتعافى الدولة التونسية والاقتصاد".
واعتبر الرئيس التونسي أن تراجع عجلة الانتاج في هذا القطاع الحيوي "وضع غير مقبول خاصة وان نوعية الفوسفات من أفضل ما يوجد في العالم ويجب ايجاد حلّ سريع".
أخبار دولية
التونسي
انتاج
الفوسفات
لتفادي
الاقتراض
الخارجي
التالي
الكرملين يرحب بأي جهود لدفع السلام قدما في أوكرانيا
وزيرة الخارجية الفرنسية ترى أنه "من الممكن إنهاء النزاع" في ناغورني قره باغ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-02-07
الرئيس التونسي يقيل وزير الخارجية
أخبار دولية
2023-02-07
الرئيس التونسي يقيل وزير الخارجية
0
أخبار دولية
2023-03-09
الرئيس التونسي يحل المجالس البلدية ويدعو البرلمان الجديد للانعقاد الاثنين
أخبار دولية
2023-03-09
الرئيس التونسي يحل المجالس البلدية ويدعو البرلمان الجديد للانعقاد الاثنين
0
أخبار دولية
2023-02-22
الرئيس التونسي يدعو لـ"إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء
أخبار دولية
2023-02-22
الرئيس التونسي يدعو لـ"إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء
0
آخر الأخبار
2023-02-18
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة نقابية أوروبية بسبب "تدخل سافر في الشأن الداخلي"
آخر الأخبار
2023-02-18
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة نقابية أوروبية بسبب "تدخل سافر في الشأن الداخلي"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:33
الولايات المتحدة ستفتح مراكز لدراسة طلبات الهجرة في كولومبيا وغواتيمالا
أخبار دولية
11:33
الولايات المتحدة ستفتح مراكز لدراسة طلبات الهجرة في كولومبيا وغواتيمالا
0
أخبار دولية
11:28
تونس تعين سفيرا لها في دمشق
أخبار دولية
11:28
تونس تعين سفيرا لها في دمشق
0
أخبار دولية
11:23
خطف 3 عاملين في المجال الإغاثي وحارسَين في شمال شرق نيجيريا
أخبار دولية
11:23
خطف 3 عاملين في المجال الإغاثي وحارسَين في شمال شرق نيجيريا
0
أخبار دولية
11:16
مالي والجزائر تؤكدان رغبتهما بإعادة إطلاق اتفاق سلام
أخبار دولية
11:16
مالي والجزائر تؤكدان رغبتهما بإعادة إطلاق اتفاق سلام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
23:49
نقابة موظفّي ألفا وتاتش لإدارة الشركتين: جواب واضح وإلا التوقف عن العمل بدءا من ظهر اليوم
أخبار لبنان
23:49
نقابة موظفّي ألفا وتاتش لإدارة الشركتين: جواب واضح وإلا التوقف عن العمل بدءا من ظهر اليوم
0
آخر الأخبار
15:25
فرنجية: فرنسا دولة عظمى تراعي مصالحها وتقرأ الأمور بطريقة برغماتية وربما ما يعجبهم بي أنني أقول بصراحة ما يمكنني فعله وما لا أقدر عليه
آخر الأخبار
15:25
فرنجية: فرنسا دولة عظمى تراعي مصالحها وتقرأ الأمور بطريقة برغماتية وربما ما يعجبهم بي أنني أقول بصراحة ما يمكنني فعله وما لا أقدر عليه
0
أخبار دولية
2023-04-26
موسكو تتهم كييف بـ"تقويض مبادرات السلام" بعد اتصال شي بزيلينسكي
أخبار دولية
2023-04-26
موسكو تتهم كييف بـ"تقويض مبادرات السلام" بعد اتصال شي بزيلينسكي
0
آخر الأخبار
2023-04-26
أ.ف.ب: الكرملين يهدّد بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة "موقتة" لأصولها في روسيا
آخر الأخبار
2023-04-26
أ.ف.ب: الكرملين يهدّد بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة "موقتة" لأصولها في روسيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:33
المكاري يلتقي فارينا: لطوير قانون الاعلام
أخبار لبنان
07:33
المكاري يلتقي فارينا: لطوير قانون الاعلام
0
أخبار لبنان
07:32
"مش رح نزهق": تجمع امام قصر العدل بدعوة من اهالي فوج الاطفاء...
أخبار لبنان
07:32
"مش رح نزهق": تجمع امام قصر العدل بدعوة من اهالي فوج الاطفاء...
0
أخبار لبنان
07:31
المستجدات السياسية حضرت في لقاء دريان معوض
أخبار لبنان
07:31
المستجدات السياسية حضرت في لقاء دريان معوض
0
أخبار لبنان
07:26
تفاصيل جولة عبداللهيان في بيروت ولقاءاته..
أخبار لبنان
07:26
تفاصيل جولة عبداللهيان في بيروت ولقاءاته..
0
أخبار لبنان
04:36
"الجمهورية القوية" يطعن بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية
أخبار لبنان
04:36
"الجمهورية القوية" يطعن بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية
0
أخبار لبنان
04:35
عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: ندعم أي انتخاب أو اتفاق يحصل بين الجهات اللبنانية في شأن رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
04:35
عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: ندعم أي انتخاب أو اتفاق يحصل بين الجهات اللبنانية في شأن رئيس الجمهورية
0
أمن وقضاء
04:12
المؤهلون والمؤهلون الأول المتقاعدون من الأسلاك العسكرية اعتصموا أمام الداخلية للمطالبة بحقهم في المحروقات
أمن وقضاء
04:12
المؤهلون والمؤهلون الأول المتقاعدون من الأسلاك العسكرية اعتصموا أمام الداخلية للمطالبة بحقهم في المحروقات
0
رياضة
14:04
إنطلاق موسم الرياضة الميكانيكية وسط مشاركة واسعة في سباق الـSpeed Test
رياضة
14:04
إنطلاق موسم الرياضة الميكانيكية وسط مشاركة واسعة في سباق الـSpeed Test
0
أخبار لبنان
14:00
الصفحة الأخيرة لبيار صادق
أخبار لبنان
14:00
الصفحة الأخيرة لبيار صادق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:58
سماع دويّ انفجار في الضاحيّة..ماذا في المعلومات؟ (فيديو وصور)
أخبار لبنان
10:58
سماع دويّ انفجار في الضاحيّة..ماذا في المعلومات؟ (فيديو وصور)
2
فنّ
05:15
مريم نور تظهر في فيديو على فراش المرض.. والجمهور يتعاطف معها
فنّ
05:15
مريم نور تظهر في فيديو على فراش المرض.. والجمهور يتعاطف معها
3
أخبار لبنان
10:10
أسعد حردان مطرود من صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي
أخبار لبنان
10:10
أسعد حردان مطرود من صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي
4
اقتصاد
11:12
وزارة المال: تسديد كامل رواتب القطاع العام لشهر أيار على سعر صرف ٦٠ الف ليرة استثنائيا
اقتصاد
11:12
وزارة المال: تسديد كامل رواتب القطاع العام لشهر أيار على سعر صرف ٦٠ الف ليرة استثنائيا
5
حال الطقس
01:14
ذروة الأمطار يوم السبت وثلوج على الجبال.. طقس اليوم واليومين المقبلين
حال الطقس
01:14
ذروة الأمطار يوم السبت وثلوج على الجبال.. طقس اليوم واليومين المقبلين
6
فنّ
10:42
طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل رسمياً... هكذا أعلنا الخبر!
فنّ
10:42
طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل رسمياً... هكذا أعلنا الخبر!
7
فنّ
13:32
وفاة الممثل الكوميدي سامي خياط
فنّ
13:32
وفاة الممثل الكوميدي سامي خياط
8
تقارير نشرة الاخبار
13:33
أرقام صادمة عن عدد النازحين السوريين... لبنان الأول عالمياً
تقارير نشرة الاخبار
13:33
أرقام صادمة عن عدد النازحين السوريين... لبنان الأول عالمياً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store