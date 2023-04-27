الكرملين يرحب بأي جهود لدفع السلام قدما في أوكرانيا

أعرب الكرملين الخميس عن ترحيبه بأي محاولة لوضع حد للنزاع في أوكرانيا غداة أول اتصال هاتفي بين الصين وأوكرانيا منذ بدء الغزو.





وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين "نحن نرحب بكل ما من شأنه إنهاء النزاع في أوكرانيا وتحقيق أهداف روسيا".