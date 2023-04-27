مصر تؤكد عبور أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها

أكدت وزارة الخارجية المصرية الخميس عبور أكثر من 14 ألف سوداني عبر الحدود إلى الأراضي المصرية منذ بدء القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ قرابة أسبوعين.





وأفاد بيان الوزارة بأنه "خلال الأيام القليلة الماضية عبر أكثر من 16 ألف مواطن أجنبي إلى داخل مصر" من بينهم "أكثر من 14 ألف مواطن سوداني".