بوتين يشيد بإردوغان قبل الانتخابات التركية

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقيادة نظيره التركي رجب طيب إردوغان، وذلك في تصريحات تسبق انتخابات رئاسية وتشريعية في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي.



وقال بوتين خلال مراسم تدشين محطة نووية بنتها روسيا في تركيا: "الرئيس إردوغان يولي اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات الروسية التركية".

وأضاف: "نحن بالتأكيد ندعم هذا الموقف وعلى ثقة بأن التعاون والشراكة الوثيقين بين روسيا وتركيا مفيدان للطرفين".