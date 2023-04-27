فقدان اثنين من طاقم سفينة إيرانية وجرح آخرين بعد تصادم في الخليج مع ناقلة نفط

أعلن الجيش الإيراني فقدان اثنين من طاقم سفينة إيرانية وإصابة آخرين بجروح إثر تصادم في مياه الخليج مع ناقلة نفط احتجزها على إثر الحادثة.



وقال الجيش في بيان: "في أعقاب اصطدام سفينة مجهولة بسفينة إيرانية في مياه الخليج الفارسي، ما أدى إلى فقدان اثنين من طاقم السفينة وإصابة آخرين" تمّ اعتراض السفينة المخالفة التي كانت تهمّ بالفرار وهي ترفع علم جزر مارشال (...) واحتجازها في بحر عمان.