خطف 3 عاملين في المجال الإغاثي وحارسَين في شمال شرق نيجيريا

تعرض ثلاثة عاملين في المجال الإغاثي ضمن منظمة أميركية غير حكومية واثنان من الحراس الأمنيين للخطف ليل الثلاثاء في شمال شرق نيجيريا حيث تنشط جماعات جهادية، وفق ما أكد مسؤولون الخميس.



ولم تحدد جنسيات الناشطين الإغاثيين الذين يعملون مع منظمة FHI360.



وأعلنت المتحدثة باسم الأخيرة كريستي ديلافيلد في بيان أن المنظمة "تدين بأشد العبارات الخطف المحتمل لثلاثة من العاملين معها واثنين من المتعاقدين في نغالا بنيجيريا".



وأعربت ديلافيلد عن "قلقهم العميق على زملائهم، داعية الى "الافراج عنهم بشكل غير مشروط، فوري، وبأمان تام".



وأكدت أن المخطوفين كانوا يوفرون مساعدات طبية حيوية لسكان المنطقة.



وتقع نغالا في ولاية بورنو القريبة من الحدود مع الكاميرون، علما بأن منطقة شمال شرق نيجيريا الحدودية مع تشاد والنيجر والكاميرون، تشهد نشاطا لجماعات مثل بوكو حرام و"ولاية غرب إفريقيا" لتنظيم الدولة الإسلامية.



من جهته، قال مسؤول إغاثي بارز في نيجيريا لوكالة فرانس برس: "لا نعرف بالتحديد من" يقف خلف عملية الخطف.



وتتواجد القوات النيجيرية في شمال شرق البلاد ضمن قواعد عسكرية كبيرة، لكن الجهاديين يسيطرون على مناطق ميدانية واسعة ويشنّون هجمات دورية تستهدف الجيش وأيضا عمال الإغاثة.



ويشكّل الوضع الأمني تحديا أساسيا للسلطات في نيجيريا، البلد الأكبر في إفريقيا من حيث التعداد السكاني.



وينتهي في أيار عهد الرئيس محمد بخاري وسيخلفه بولا تينوبو الذي فاز في انتخابات أجريت في شباط ولقيت انتقادات من المعارضة.



وتواجه البلاد تمرّدا جهاديا في شمالها الشرقي، وأعمال عنف تمارسها عصابات في شمالها الغربي ووسطها وحركات انفصالية في جنوبها الشرقي.



ومنذ بدء تمرّد بوكو حرام في 2009، سقط أكثر من 40 ألف قتيل وتهجّر أكثر من مليوني شخص في نيجيريا ضمن أزمة إنسانية خطرة، وفق الأمم المتحدة.



وامتدت أعمال العنف منذ ذلك الحين الى النيجر وتشاد والكاميرون.

