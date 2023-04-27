الولايات المتحدة ستفتح مراكز لدراسة طلبات الهجرة في كولومبيا وغواتيمالا

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفتح مراكز لدراسة طلبات الهجرة في كولومبيا وغواتيمالا مع التشدد في التعامل مع من يحاولون دخول أراضيها بشكل نظامي، في تعديل لسياسة الهجرة يحاول من خلاله الرئيس جو بايدن إيجاد توازن في ملف حساس.



وأوضحت وزارة الخارجية أن كندا وإسبانيا وافقتا أيضا على استضافة بعض الذين تتم الموافقة على طلباتهم في إجراء تأمل واشنطن من خلاله في أن يقوم الراغبون بالهجرة بتقديم طلبات رسمية وانتظار أن تتم دراستها، عوضا عن محاولة التسلل عبر حدودها.