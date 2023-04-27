بلينكن يؤكد العمل على تمديد وقف إطلاق النار في السودان

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده "تعمل بجدّ" مع طرفي النزاع في السودان لتمديد الهدنة التي تنتهي مفاعيلها بنهاية اليوم.



وقال بلينكن للصحافيين: "نحن نعمل بجدّ لتمديد وقف إطلاق النار" بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، والذي بدأ الثلاثاء لمدة 72 ساعة.