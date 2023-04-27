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اشتباكات مسلحة في الزاوية غرب العاصمة الليبية على خلفية توترات مع مهاجرين غير نظاميين
أخبار دولية
2023-04-27 | 14:36
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اشتباكات مسلحة في الزاوية غرب العاصمة الليبية على خلفية توترات مع مهاجرين غير نظاميين
تدور اشتباكات متقطعة في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية ما أدى إلى إغلاق مداخل ومخارج المدينة، على خلفية توترات بين جماعات مسلحة وأخرى مرتبطة بمداهمة أوكار لمهاجرين غير نظاميين، وفقا لمصادر متطابقة الخميس.
وقال مصدر أمني بمديرية أمن الزاوية لوكالة لفرانس برس، إن "الاشتباكات المتقطعة التي شهدتها المدينة منذ الأحد الماضي بين مجموعات مسلحة، تسببت في فوضى أمنية داخل الزاوية وإغلاق طرق فرعية ورئيسية".
ولم يوضح المصدر أسباب اندلاع الاشتباكات، لكنه قال أن بعضها مرتبط بأوكار تضم مهاجرين غير نظاميين، مشيرا إلى مهاجمة أحد هذه المقار حيث يتواجد مهاجرون مسلحون.
أخبار دولية
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