أرمينيا تدعو روسيا إلى مواصلة السيطرة على طريق حيوي في ناغورني قره باغ

دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الخميس روسيا، الوسيط في النزاع مع أذربيجان، إلى الحفاظ على سيطرتها على طريق حيوي في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، حيث أقامت باكو مؤخرًا نقطة تفتيش.



ومنذ وقف إطلاق النار في العام 2020، نشرت روسيا في ناغورني قره باغ كتيبة من قوات حفظ السلام لتضمن حركة المرور في ممر لاتشين، وهو الشريان الوحيد الذي يربط أرمينيا بهذه المنطقة الانفصالية ذات الغالبية الأرمينية.



لكن أذربيجان أقامت الأحد الماضي نقطة تفتيش على مدخل الممر، وهو أمر غير مسبوق. وقبل ذلك، اتهمت أرمينيا باكو بقطع هذا الطريق الحيوي منذ حوالى ستة أشهر.



وشدد نيكول باشينيان الخميس خلال اجتماع حكومي على أن بعثة حفظ السلام الروسية "يجب أن تتحكم بممر لاتشين وتضمن عمله".



وذكّر بأن "لا أحد باستثناء روسيا الاتحادية له الحق في السيطرة على الممر"، مؤكدا أن هدف باكو هو "التطهير العرقي لأرمن ناغورني قره باغ".



وتُفاقم إقامة السلطات الأذربيجانية الحاجز المروري التوتر بين أرمينيا وأذربيجان. وتبرر أذربيجان إقامة نقطة التفتيش بمسائل أمنية.



وفي هذا السياق، أكد نائب وزير الخارجية الأذربيجاني النور محمدوف الخميس، أنّ نقطة التفتيش هذه هي "استجابة لمخاوف ذات طابع أمني، بالنظر إلى سوء استخدام أرمينيا لهذا الطريق".



وأشار إلى أنّ يريفان تستخدم هذا المحور "لنقل الأسلحة وغيرها من النشاطات غير القانونية".



وتواجهت الجمهوريتان السوفييتيان السابقتان الواقعتان في القوقاز في حربين إحداهما في مطلع تسعينات القرن الماضي والأخرى في 2020، بهدف السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الجبلية.



ودعا باشينيان الخميس أيضا إلى "إيفاد بعثة دولية لتقصي الحقائق" وإلى "وجود دولي موسع في ناغورني قره باغ وفي ممر لاتشين".



وتحدث باشينيان الأربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أشار إلى ضرورة "ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة"، وفقًا لبيان صحافي صادر عن الكرملين.



وتأتي مواقف باشينيان بينما تزور وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا باكو الخميس لإجراء محادثات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ولمحاولة تخفيف التوترات.



وفي الأشهر الأخيرة، حاولت روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتناوب إعادة إطلاق عملية السلام بين باكو ويريفان، لكنها لم تنجح حتى الآن.