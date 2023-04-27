عقوبات أميركية على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني لاحتجاز "رهائن"

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على جهاز الأمن الفدرالي الروسي (أف أس بي) والحرس الثوري الإيراني على خلفية احتجاز "رهائن" مثل مراسل لصحيفة "وول ستريت جورنال" تتهمه موسكو بالتجسس، وفق مسؤول أميركي.



وأكد المسؤول أن واشنطن تريد بذلك أن "تظهر أنه لا يمكن الانخراط في هذا السلوك المريع باستخدام الأشخاص كبيادق، كأوراق مساومة، من دون عواقب".