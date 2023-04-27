الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تونس تطلب "تضامن" الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير القانونية

أخبار دولية
2023-04-27 | 15:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تونس تطلب &quot;تضامن&quot; الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير القانونية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تونس تطلب "تضامن" الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير القانونية

دعا وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار الاتحاد الأوروبي إلى "التضامن" من أجل مكافحة الهجرة غير القانونية، وذلك خلال لقائه الخميس المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون.
      
وتسجل تونس التي تبعد أجزاء من سواحلها أقل من 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بانتظام محاولات لمهاجرين، ومعظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء للمغادرة بشكل غير قانوني في اتجاه السواحل الإيطالية.
      
وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن في وقت سابق أنه أنقذ أو اعترض "14 ألفا و406 أشخاص بينهم 13 ألفا و138 يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون"، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. 
     
ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 2022.
      
وارتفعت وتيرة محاولات الهجرة التي غالبا ما تنتهي بحوادث ومأساة غرق، اثر خطاب انتقد فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد بشدة ظاهرة الهجرة غير القانونية وتوافد المهاجرين وغالبيتهم من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده.
      
وأكد الوزير التونسي على "طبيعة العلاقات الاستراتيجية الّتي تربط تونس بالاتّحاد الأوروبي وبأهمية الدعم الأوروبي لبلادنا للمضي قدما في إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية وإرساء منوال للتنمية الشاملة والعادلة في إطار شراكة تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك ظاهرة الهجرة".
      
وشدد على الموقف التونسي الداعي "إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التعاطي مع هذه الظاهرة تقوم على التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية". 
      
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن محادثات يوهانسون ستركز "بشكل أساسي على المكافحة المشتركة لتهريب المهاجرين من أجل المساهمة في منع الهجرة غير القانونية".
      
ونهاية آذار الفائت، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها. 
     
وقال: "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع".

أخبار دولية

تونس

الاتحاد الأوروبي

الهجرة

LBCI التالي
منظمة حقوقية تقول إن الحرس الأتراك "يعذّبون ويقتلون" سوريين يحاولون عبور الحدود
بايدن سيقوم بزيارة تاريخية إلى بابوا غينيا الجديدة الشهر المقبل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-03-27

تونس تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "تفهّم خصوصية المرحلة"

LBCI
أخبار دولية
11:33

الولايات المتحدة ستفتح مراكز لدراسة طلبات الهجرة في كولومبيا وغواتيمالا

LBCI
أخبار دولية
11:28

تونس تعين سفيرا لها في دمشق

LBCI
أخبار دولية
07:50

الرئيس التونسي يعول على انتاج الفوسفات لتفادي الاقتراض الخارجي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:19

اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران قبل الانتخابات في تركيا

LBCI
أخبار دولية
06:14

الجيش السوداني يتّهم قوات الدعم السريع باستهداف طائرة إجلاء تركية

LBCI
أخبار دولية
05:05

الخارجية السعودية: 2991 شخصا تم إجلاؤهم من السودان

LBCI
أخبار دولية
05:03

وصول البابا فرنسيس الى المجر في زيارة تستمر ثلاثة أيام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:30

ريما فقيه تحسم الجدل... هل انفصلت عن زوجها وسيم صليبي؟

LBCI
فنّ
05:13

أسعد رشدان: "سوف أرحل وسأتفرّغ لشيبتي"

LBCI
رياضة
02:09

قطر تستضيف كأس العالم لكرة السلة 2027

LBCI
آخر الأخبار
04:31

مريضة بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة A+ في مستشفى Hôtel Dieu للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03003080

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

إنطلاق موسم الرياضة الميكانيكية وسط مشاركة واسعة في سباق الـSpeed Test

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

كاريكاتير بيار صادق يجسّد لبنان في كلّ مراحله... وصادق بريشته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الصفحة الأخيرة لبيار صادق مع جان بلانتو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

لبنان يودع الممثل والكاتب والمخرج المسرحي سامي خياط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

صيف واعد ضمن مهرجانات بعلبك الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

اليساندرو سافينا في بيروت ويوجه رسالة الى محبيه عبر الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

وثائقي "القبارصة الموارنة" الليلة على الـLBCI... فماذا تقول المخرجة كارمن لبكي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إفتتاح "هوريكا لبنان" بنسخته السابعة والعشرين...

LBCI
أخبار لبنان
13:03

ما هو سبب الاستقرار في سعر الدولار في السوق حاليا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:58

سماع دويّ انفجار في الضاحيّة..ماذا في المعلومات؟ (فيديو وصور)

LBCI
اقتصاد
02:12

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
11:12

وزارة المال: تسديد كامل رواتب القطاع العام لشهر أيار على سعر صرف ٦٠ الف ليرة استثنائيا

LBCI
أخبار لبنان
10:10

أسعد حردان مطرود من صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي

LBCI
فنّ
10:42

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل رسمياً... هكذا أعلنا الخبر!

LBCI
أخبار لبنان
09:56

تعميم توضيحي من وزير العمل للمرسوم المتعلق بالحد الأدنى للأجور وغلاء المعيشة

LBCI
أخبار لبنان
13:03

ما هو سبب الاستقرار في سعر الدولار في السوق حاليا؟

LBCI
أخبار لبنان
03:49

نواب الكتائب و"تجدّد" وتغييريون ومستقلّون يطعنون بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة