الرئيس الكوري الجنوبي يشيد بالتحالف مع الولايات أمام الكونغرس

أشاد رئيس كوريا الجنوبية يوون سوك يول الخميس أمام الكونغرس في واشنطن بالشراكات الاقتصادية والثقافية والعسكرية التي تربط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتحدّث عن وحدة القوتين في وجه بيونغ يانغ، مشيراً إلى "تحالف أقوى من أي وقت مضى".



ومن مجلس النواب الأميركي، قال يوون: "تمّ تشكيل تحالفنا قبل سبعين عاماً للدفاع عن حرية كوريا".



وأشار إلى أنّ "كوريا الشمالية تخلّت عن الحرية والازدهار ورفضت السلام". كما حثّ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على "تسريع" التعاون في ما بينها.



وشكّل خطاب يوون المحطّة الأخيرة في زيارة دولة يقوم بها لواشنطن، التي شهدت اتفاقاً بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تمثّل في "إعلان واشنطن"، الذي أقرّ تعزيز تعاونهما بشكل كبير في مجال الدفاع بما يشمل النووي.



وتهدف الولايات المتحدة من خلال ذلك إلى تعزيز مظلّتها الأمنية وطمأنة حليفتها سيول بعدما أجرت كوريا الشمالية خلال السنة الحالية عدداً قياسياً من التجارب على صواريخ بالستية.



كذلك، استعرض يوون سوك يول أمام المشرّعين الأميركيين العديد من الشراكات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.



والرئيس الكوري الجنوبي هو ثاني زعيم أجنبي في عهد الرئيس جو بايدن يتم تكريمه بزيارة دولة، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كانون الأول الماضي.



ومتحدثاً باللغة الإنكليزية أمام أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أشاد يوون سوك يول بالجنود الأميركيين في الحرب الكورية (1950-1953).



وتعهّد بأنّ "كوريا لن تنسى أبداً الأبطال الأميركيين الكبار الذين قاتلوا معنا للدفاع عن الحرية"، ليقابَل بتصفيق الحاضرين.