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واشنطن: المتهم بتسريب وثائق البنتاغون لديه تاريخ في الإدلاء بتصريحات "عنيفة"
أخبار دولية
2023-04-27 | 17:30
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واشنطن: المتهم بتسريب وثائق البنتاغون لديه تاريخ في الإدلاء بتصريحات "عنيفة"
كشف مدّعون فدراليون أنّ الجندي الأميركي المتهم بتسريب وثائق سرية لديه تاريخ في الإدلاء بتصريحات "عنيفة"، كما كان يملك العديد من الأسلحة، وذلك في الوقت الذي استمع فيه قاض إلى طلب إطلاق سراحه بكفالة الخميس.
وقالت وزارة العدل الأميركية إنّ جاك تيشيرا (21 عاماً) ربما لا يزال بإمكانه الوصول إلى وثائق سرية، مضيفة أنّ دولاً "معادية" قد تساعده على الفرار في حال أُطلق سراحه من السجن.
وأكّد المدّعون خلال جلسة استماع في ورسستر في ماساتشوستس، أنّ الجندي الشاب يشكّل "خطراً مستمرّاً" على الأمن القومي للولايات المتحدة، وأنّه يجب أن يبقى في السجن حتى محاكمته.
غير أنّ فريق الدفاع عن تيشيرا أكّد أنّ موكّله لم يعد بإمكانه الوصول إلى وثائق سرية، معتبراً أنّ الحكومة تبالغ بشأن التهديد الذي يشكّله على الأمن القومي.
وقال قاضي ولاية ماساتشوستس الذي ينظر في القضية، إنه سيصدر في موعد لاحق حكماً بشأن طلب تيشيرا الإفراج عنه لحين محاكمته.
والتحق الشاب بالقوات الجوية للحرس الوطني في أيلول 2019 وكان متخصّصاً في تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات. وكان يستغل منصبه وتصريحه الأمني من فئة "سرّي للغاية" للوصول إلى المستندات السرية التي تشاركها لاحقاً مع مجموعة خاصّة على شبكة "ديسكورد" الاجتماعية.
وكشفت الوثائق المسرّبة وجود مخاوف أميركية بشأن نقاط ضعف لدى الجيش الأوكراني، ولمّحت إلى أنّ الولايات المتحدة تتجسّس على دول حليفة لها، من بينها إسرائيل وكوريا الجنوبية.
وأُلقي القبض على تيشيرا في وقت سابق من هذا الشهر بعد تحقيق استمرّ أسبوعاً، ووُجّهت إليه تهمتان تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن عشر سنوات وخمس.
وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي في تشرين الثاني أنّه يريد "قتل الكثير من الناس" لأنّ ذلك سيكون "إعداماً لضعاف العقول"، حسبما ذكر الادعاء في وثيقة قضائية تمّ رفعها في وقت متأخّر الأربعاء.
كذلك، أشار المدّعون إلى أنّ تيشيرا طلب نصيحة من مستخدم آخر على الإنترنت بشأن نوع البندقية التي سيكون من السهل تشغيلها من الجزء الخلفي من سيارة دفع رباعي، مضيفين أنّه بحث عبر الإنترنت عن عمليات إطلاق نار جماعية.
وقالوا إنّ تيشيرا يملك "ترسانة أسلحة افتراضية...".
وذكرت الوثيقة أنّ تيشيرا فُصل من المدرسة في آذار 2018 بعدما سمعه زميل له في الصف "يدلي بتصريحات عن الأسلحة، بما في ذلك قنابل مولوتوف وأسلحة نارية في المدرسة، وتهديدات عنصرية".
وقال المدّعون إنّ تيشيرا يشكّل "خطر فرارٍ جدّي".
في المقابل، أكّد محاموه أنّ يجب إطلاق سراحه ووضعه في عهدة والده بانتظار محاكمته.
وقالوا إنّ الادعاء "يشارك في أحكام مبالغ فيها ويقدّم أكثر بقليل من تكهّنات بأنّ خصماً أجنبياً سيضلّل تيشيرا وينظّم هروبه السرّي من الولايات المتحدة".
أخبار دولية
واشنطن
وثائق
البنتاغون
جاك تيشيرا
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