مجلس الأمن الدولي يدعو حركة طالبان إلى "التراجع بسرعة" عن القيود التي فرضتها على النساء

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو حركة طالبان إلى "التراجع بسرعة" عن جميع الإجراءات التقييدية التي فرضتها على النساء.



وأضاف القرار الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع أن الحظر الذي فرضته طالبان هذا الشهر على عمل النساء الأفغانيات مع وكالات الأمم المتحدة "يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية".