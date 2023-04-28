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قتلى في ضربات صاروخية روسية ليلا على مدن أوكرانية عدة

أخبار دولية
2023-04-28 | 00:29
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قتلى في ضربات صاروخية روسية ليلا على مدن أوكرانية عدة
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قتلى في ضربات صاروخية روسية ليلا على مدن أوكرانية عدة

ضربات صاروخية روسية ليلا على مدن أوكرانية عدة.. وقتلى

أفاد مسؤولون أوكرانيون الجمعة أن ضربات صاروخية روسية استهدفت مدنا أوكرانية عدة ليلا، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل في مدينة دنيبرو في وسط البلاد الشرقي.
     
وذكرت بلدية كييف عبر تلغرام أن الدفاعات الجوية في العاصمة تمكنت من إسقاط 11 صاروخ كروز روسيا ليل الخميس الجمعة.
     
وأضافت بلدية العاصمة في منشور على تلغرام "وفقا لبيانات أولية، تم تدمير 11 صاروخ كروز في سماء كييف. وبالإضافة إلى الصواريخ، تم إسقاط طائرتين مسيرتين".
 
في أومان البالغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة في وسط البلاد أظهر مقطع مصور نشرته وسائل إعلام أوكرانية مبنى سكنيا تعرض لأضرار جسيمة مع ركام على الأرض.
     
وقالت زويا فوفك الناطقة باسم شرطة المنطقة عبر تلغرام "أصاب صاروخ أطلقه العدو مبنى سكنيا. ولا نزال نستوضح المعولمات حول ضحايا محتملين".
     
وقصفت روسيا بانتظام المدن والمنشآت الأوكرانية خلال الشتاء إلا ان الضربات الكثيفة كهذه كانت قليلة في الأشهر الأخيرة.
     
ويدور الجزء الأكبر من المعارك راهنا في شرق البلاد للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية ولا سيما مدينة باخموت التي باتت شبه مدمرة.
 

أخبار دولية

قتيل

صاروخية روسية

أوكرانيا

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