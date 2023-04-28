مقتل ثلاثة جنود أميركيين بعد حادث تحطم مروحيتين في ألاسكا

قُتل ثلاثة جنود أميركيين وأصيب آخر بعد اصطدام مروحيّتين خلال عودتهما من مهمة تدريبية في منطقة نائية في ألاسكا، على ما أعلن الجيش الأميركي.



وأعلنت الفرقة 11 المحمولة جوا في الجيش الأميركي في بيان مقتل جنديين في مكان الحادث قرب هيلي في ولاية ألاسكا، فيما توفي جندي ثالث أثناء نقله إلى المستشفى.



ويُعالج جندي رابع في المستشفى بعد إصابته في الحادث.



وقال الميجر جنرال براين إيفلر قائد هذه الوحدة: "هذه خسارة لا تصدق لعائلات هؤلاء الجنود ورفاقهم وللفرقة".



ولم يحدد الجيش الأميركي هوية هؤلاء الجنود وقال إنه لن يكشف عن أسمائهم قبل مرور 24 ساعة بعد إخطار عائلاتهم.



وفتح تحقيق في الحادث، بحسب الجيش الذي لم يذكر سبب الاصطدام.



وهذا الحادث هو الثاني من نوعه في أقل من شهر.