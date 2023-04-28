مقتل 33 جنديا في بوركينا فاسو على أيدي مسلحين يشتبه أنهم جهاديون

قتل 33 جنديا في هجوم شنه مسلحون يشتبه أنهم جهاديون في شرق بوركينا فاسو الخميس.وأفاد بيان للجيش أن مجموعة عسكرية تعرضت ل"هجوم معقد وواسع النطاق" في شرق البلاد أسفر أيضا عن إصابة 12 جنديا بجروح.وأضاف أن الجنود "حيدوا ما لا يقل عن 40 ارهابيا قبل وصول التعزيزات" في "القتال العنيف" الذي اندلع بين الجانبين.واشار الجيش إلى أنه تم إجلاء الجرحى وهم يخضعون للعلاج في المرافق الصحية.وتواجه بوركينا فاسو تمردا جهاديا داميا منذ عام 2015 امتد من مالي المجاورة.وخلف القتال بين قوات الأمن والجماعات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية آلاف القتلى وأجبر الملايين على النزوح.وأدى الغضب داخل الجيش إزاء فشل الحكومة في وقف الهجمات الجهادية إلى حدوث انقلابين متتاليين عام 2022.ويقع نحو 40 في المئة من أراضي بوركينا فاسو خارج سيطرة الحكومة.وهذا الشهر أصدر النقيب ابراهيم تراوري الذي يقود الدولة الواقعة في غرب إفريقيا منذ استيلائه على السلطة في أيلول الماضي، مرسوما يعلن فيه "التعبئة العامة" لمدة عام بهدف توفير "جميع الوسائل الضرورية" للدولة لمواجهة المسلحين.