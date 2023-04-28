ترامب يحذر من "فوضى" في حال إعادة انتخاب بايدن رئيسا

تعهد الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الخميس بـ"سحق" الرئيس الاميركي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، محذرا في أولى محطات حملته الانتخابية من انزلاق الولايات المتحدة إلى "الفوضى" في حال لم يتم انتخاب الملياردير الجمهوري.



وجاء خطاب الرئيس السابق في أحد فنادق مانشستر في ولاية نيو هامبشر رغم تراكم المشاكل القانونية التي تثقل كاهله، خاصة مع إدلاء كاتبة تتهم ترامب باغتصابها بشهادتها للمرة الثانية في محكمة مدنية في نيويورك.



وقال ترامب أمام حشد من نحو 1,500 مناصر: "الاختيار في هذه الانتخابات هو الآن بين القوة أو الضعف، والنجاح أو الفشل، والأمان أو الفوضى، والسلام أو الحرب، والازدهار أو الكارثة".



أضاف: "نحن نعيش في كارثة. بتصويتكم في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، سنسحق جو بايدن (...) في صندوق الاقتراع، وسنقوم باستكمال ما لم ننهه من عمل".