زيلينسكي: الضربات الروسية الأخيرة في أوكرانيا تجعل موسكو "أقرب من الفشل والعقاب"

زيلينسكي يؤكّد أنّ الضربات الروسية الأخيرة تجعل موسكو "أقرب من الفشل والعقاب"



قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الجمعة إن الضربات الليلية التي شنتها روسيا على أوكرانيا تجعل موسكو "أقرب من الفشل والعقاب" داعيا العالم إلى "الرد".



وأوضح زيلينسكي على تلغرام "كل هجوم وكل عمل شر ضد بلدنا وضد شعبنا يجعل الدولة الإرهابية أقرب إلى الفشل والعقاب" مضيفا أنه "يجب الرد على الإرهاب الروسي بشكل مناسب من جانب أوكرانيا والعالم".

