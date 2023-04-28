وصول البابا فرنسيس الى المجر في زيارة تستمر ثلاثة أيام

وصل البابا فرنسيس الى المجر في زيارة تستمر ثلاثة أيام تتمحور على موضوعي الهجرة والحرب في أوكرانيا، على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس على متن الطائرة التي أقلته.



ويلتقي الحبر الأعظم في بودابست الجمعة الرئيسة كاتالين نوفاك ورئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان قبل ان يلقي خطابا أول أمام السلطات والسلك الدبلوماسي.



وأعرب البابا فرنسيس عن امتنانه للحماية التي قدمتها المجر للأوكرانيين الفارين من الحرب خلال لقاء في الفاتيكان في نيسان 2022.