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الجيش السوداني يتّهم قوات الدعم السريع باستهداف طائرة إجلاء تركية
أخبار دولية
2023-04-28 | 06:14
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الجيش السوداني يتّهم قوات الدعم السريع باستهداف طائرة إجلاء تركية
اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باستهداف طائرة إجلاء تركية في مطار وادي سيدنا شرق وادي حلفا، قرب الخرطوم.
وأكد في الوقت عينه أنها تمكنت من الهبوط بسلام، وجارٍ إصلاح الأضرار.
في المقابل، نفت قوات الدعم السريع ببيان لاحق مهاجمة الطائرة، معتبرة أن الجيش يروج وينشر الأكاذيب والادعاءات للتغطية على تصرفاته وأفعاله.
وأكدت أن قواتها ملتزمة بشكل صارم بالهدنة الإنسانية، وألا صحة لاستهدافها أي طائرة في سماء وادي سيدنا بأم درمان، موضحة أن المنطقة لا تقع تحت سيطرتها وليس لديها في محيطها أي مواقع.
أخبار دولية
السودان
الخرطوم
قوات الدعم السريع
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