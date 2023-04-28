اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران قبل الانتخابات في تركيا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران يمكن أن يُعقد في العاصمة موسكو قبل بدء الانتخابات في تركيا.



وقال جاويش أوغلو ،خلال مقابلة مع صحيفة تركية، إنه كانت هناك عدة مقترحات للموعد المقبل في الواقع، وذلك خلال بداية شهر أيار، ولكن بما أن الرئيس الإيراني ذاهب إلى دمشق في ذلك الوقت، فسيكون ذلك في وقت لاحق.