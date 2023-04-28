74 قتيلا على الأقل في أول يومين من معارك مدينة الجنينة في دارفور

قُتل 74 شخصا على الأقل يومي الاثنين والثلاثاء في معارك مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور في السودان، على ما جاء في حصيلة موقتة صادرة عن نقابة الأطباء السودانية فيما المعارك متواصلة.



وقالت النقابة في بيان إن "حصر الوفيات ليومي 24 و25 نيسان (الاثنين والثلاثاء) هو 74 حالة وفاة، ولا يوجد (بعد) حصر للوفيات" يومي الأربعاء والخميس اللذين تواصلت خلالهما معارك عنيفة في المدينة.