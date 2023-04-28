عدد جثث المهاجرين يفوق طاقة استيعاب مستشفى مركزي في تونس

ذكر متحدثا قضائيا لوكالة فرانس برس أن مستشفى مركزيا في محافظة صفاقس في شرق تونس لم يعد قادرا على استيعاب جثث المهاجرين السريين الذين قضوا في رحلات عبور نحو السواحل الإيطالية.





وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي لفرانس برس إن "عدد الجثث يفوق طاقة الاستيعاب"، موضحا أن العدد تجاوز الثلاثاء الفائت "مئتي جثة بينما طاقة استيعاب المستشفى (الحبيب بورقيبة) لا تتجاوز أربعين أو خمسين في أقصى الحالات وهذا ما خلق مشكلا صحيّا".





وصفاقس من أكثر المناطق التي تشهد عمليات انطلاق مهاجرين تونسيين ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء باتجاه السواحل الأوروبية والإيطاليا أساسا.