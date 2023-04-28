روسيا تؤكد أنها قصفت أهدافا عسكرية أوكرانية بصواريخ

أعلنت روسيا الجمعة انها استهدفت وحدات احتياطية من الجيش الأوكراني بهجوم صاروخي ليل الخميس الجمعة في كل أنحاء البلاد أسفر عن مقتل أكثر 16 شخصا.





وأوضحت وزارة الدفاع أنها استخدمت صواريخ دقيقة بعيدة المدى لاستهداف "نقاط انتشار موقتة لوحدات احتياط تابعة للقوات الأوكرانية" مضيفة أن "كل الأهداف المحددة أصيبت".