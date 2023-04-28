حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للاكراد يدعو الى التصويت لكيليتشدار أوغلو منافس اردوغان

دعا حزب الشعوب الديموقراطي اليساري والمؤيد للاكراد وحلفاؤه الجمعة الى التصويت لكمال كيليتشدار أوغلو المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب اردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 14 أيار.





وقال تحالف العمل والحرية الذي يهيمن عليه حزب الشعوب الديموقراطي، القوة السياسية الثالثة في تركيا، في بيان "في هذه الانتخابات التاريخية، ندعو شعوب تركيا الى التصويت لكمال كيليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية".





وكان حزب الشعوب الديموقراطي قدم دعما ضمنيا في نهاية آذار لكمال كيليتشدار أوغلو عبر الإعلان انه لن يرشح شخصية من صفوفه للانتخابات الرئاسية.