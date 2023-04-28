وارسو تشتري صواريخ بقيمة 2,4 مليار دولار من مجموعة "ام بي دي ايه"

وارسو تشتري صواريخ بقيمة 2,4 مليار دولار من مجموعة "ام بي دي ايه"

اعلنت وكالة التسلح البولندية الجمعة أن الفرع البريطاني لمجموعة الأسلحة الأوروبية "ام بي دي ايه" سيزود بولندا بصواريخ مضادة للطائرات بقيمة 1,9 مليار جنيه إسترليني (2,4 مليار دولار).



وأوضحت الوكالة أن الفرع البريطاني للمجموعة "سيزود بولندا ب 44 قاذفة +آيلونشر+ ومئات الصواريخ من نوع +سي ايه ام ام+ والمعدات المرتبطة بها" في "أكبر برنامج اقتناء للدفاع الجوي قصير المدى في أوروبا داخل حلف شمال الأطلسي" كما ورد في بيان ل"إم اي بدي ايه".

