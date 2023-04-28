136 قتيلاً مدنياً حصيلة جديدة لمجزرة في شمال بوركينا فاسو

ارتفعت حصيلة القتلى جراء هجوم دام نفّذه مسلّحون يرتدون زي الجيش الوطني الأسبوع الماضي في قرية في شمال بوركينا فاسو إلى 136 مدنياً، وفق ما وثّقت منظمة محلية للدفاع عن حقوق الإنسان الجمعة.





وقال تجمّع "مناهضة الإفلات من العقاب ووصم المجتمعات" في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "وثّقت فرقنا وأحصت 136 جثة في كارما، بينها ما يعود الى خمسين إمرأة و21 طفلا، من ضمنهم رضّع تقلّ أعمارهم عن ثلاثين يوماً وقتلوا على ظهور أمهاتهم".

