طالبان: منع الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة "شأن اجتماعي داخلي"

اعتبرت حكومة طالبان الجمعة أن منع النساء الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة هو "شأن اجتماعي داخلي"، وذلك ردا على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يندد بهذا الأمر.





وقالت وزارة الخارجية الافغانية في بيان "انسجاما مع القوانين الدولية والالتزام القوي للدول الاعضاء (في الأمم المتحدة) باحترام الخيارات السيادية لأفغانستان، إنه شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان لا تاثير له على الدول الخارجية".