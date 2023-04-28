الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
غربة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يقر بإخفاقاته بشأن انهيار بنك سيليكون فالي
أخبار دولية
2023-04-28 | 12:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يقر بإخفاقاته بشأن انهيار بنك سيليكون فالي
دعا الاحتياطي الفدرالي الأميركي في تقرير نشر الجمعة إلى مزيد من الرقابة المصرفية، مقرا بإخفاقاته في ما يتعلق بانهيار بنك سيليكون فالي (إس في بي) الشهر الماضي.
وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي لشؤون الإشراف مايكل بار في بيان أرفق بالتقرير: "بعد فشل بنك سيليكون فالي، علينا تعزيز مهام الاحتياطي الفدرالي في الإشراف والتنظيم بناء على ما تعلمناه".
وأضاف بار أن إدارة "إس في بي" فشلت في إدارة المخاطر بشكل مناسب قبل الانهيار السريع للبنك، بينما فشل مشرفو الاحتياطي الفدرالي في اتخاذ إجراءات قوية بما يكفي بعد أن رصدوا مشكلات في البنك المتخصص في تمويل شركات التكنولوجيا.
وتسبب انهيار البنك في 10 آذار بعد تحمله الكثير من مخاطر أسعار الفائدة في ارتدادات طاولت القطاع المصرفي برمته، ما أدى إلى انهيار بنك أميركي إقليمي آخر واستحواذ بنك "يو بي إس" السويسري على منافسه كريدي سويس.
ويبدو أن الجهود المتضافرة للجهات التنظيمية على جانبي المحيط الأطلسي في الأيام التي أعقبت انهيار "إس في بي" قد قللت من الاضطرابات المصرفية وخفّفت التقلبات في الأسواق المالية.
وخلص تقرير الاحتياطي الفدرالي إلى أن الأخير "لم يقدر جدية أوجه القصور الحرجة في إدارة الشركة والسيولة ومخاطر أسعار الفائدة" أثناء تضاعف حجم أصول بنك سيليكون فالي بين 2019-2021 في خضم طفرة التكنولوجيا الفائقة.
وفي هذا الصدد، قال مايكل بار إن الاحتياطي الفدرالي سينظر في تعزيز إشرافه المصرفي لضمان قدرته على تحديد المخاطر ونقاط الضعف بسرعة أكبر.
كما سينظر في تعزيز الإطار التنظيمي للبنوك، وتشديد القواعد حول مخاطر أسعار الفائدة، ومتطلبات السيولة ورأس المال.
وصرّح مسؤول كبير في الاحتياطي الفدرالي للصحافيين قبل إصدار التقرير بأن المراجعة ستكون بعيدة المدى وستنظر بشكل أوسع إلى قواعد الاحتياطي بشأن السيولة ورأس المال.
من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في بيان إنه يرحب بتقرير بار و"النقد الذاتي" بشأن انهيار "إس في بي".
وأضاف باول: "أتفق مع توصياته وأدعمها للتعامل مع قواعدنا وممارساتنا الرقابية، وأنا واثق بأنها ستؤدي إلى نظام مصرفي أقوى وأكثر مرونة".
أخبار دولية
الاحتياطي الفدرالي الأميركي
انهيار
بنك سيليكون فالي
التالي
بوتين يأمر بإنشاء متاحف مخصصة للحرب في أوكرانيا
قتلى في ضربات صاروخية روسية ليلا على مدن أوكرانية عدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-04-25
بعد معلومات وصور حول انهيار سقف في مدرسة.. مولوي يطلب تكليف من يلزم اجراء الكشف بصورة فورية
أخبار لبنان
2023-04-25
بعد معلومات وصور حول انهيار سقف في مدرسة.. مولوي يطلب تكليف من يلزم اجراء الكشف بصورة فورية
0
آخر الأخبار
2023-04-23
حاصباني لـ"الأحد مع ماريو": نحن في الانهيار والاتيان بالرئيس الخطأ سيدخلنا بانهيار اكبر من الفراغ
آخر الأخبار
2023-04-23
حاصباني لـ"الأحد مع ماريو": نحن في الانهيار والاتيان بالرئيس الخطأ سيدخلنا بانهيار اكبر من الفراغ
0
آخر الأخبار
2023-04-22
قبلان في خطبة عيد الفطر: بلدنا في القعر والانهيار متعمّد فيه والمشروع الدوليّ له أيادٍ داخلية خطيرة وبعض السفارات تحوّل الى غرف عمليات ومفوضيّة اللاجئين تدير النزوح على طريقة أوكار سفارات
آخر الأخبار
2023-04-22
قبلان في خطبة عيد الفطر: بلدنا في القعر والانهيار متعمّد فيه والمشروع الدوليّ له أيادٍ داخلية خطيرة وبعض السفارات تحوّل الى غرف عمليات ومفوضيّة اللاجئين تدير النزوح على طريقة أوكار سفارات
0
أخبار لبنان
2023-04-18
انهيار جزئي في سقف مبنى البربير بسوق صيدا ولا إصابات
أخبار لبنان
2023-04-18
انهيار جزئي في سقف مبنى البربير بسوق صيدا ولا إصابات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:51
مقتل مسؤول في الاستخبارات الطاجيكية على الحدود مع أفغانستان
أخبار دولية
16:51
مقتل مسؤول في الاستخبارات الطاجيكية على الحدود مع أفغانستان
0
أخبار دولية
16:37
مصادرة كتاب ينتقد الرئيس التونسي
أخبار دولية
16:37
مصادرة كتاب ينتقد الرئيس التونسي
0
أخبار دولية
16:32
السجن لأعضاء خلية جهادية خططت لاستهداف مصالح روسية في إسبانيا
أخبار دولية
16:32
السجن لأعضاء خلية جهادية خططت لاستهداف مصالح روسية في إسبانيا
0
أخبار دولية
15:32
إسبانيا تستدعي سفير روسيا إثر "هجمات" على حكومتها عبر تويتر
أخبار دولية
15:32
إسبانيا تستدعي سفير روسيا إثر "هجمات" على حكومتها عبر تويتر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2022-12-20
إنجاز فني يصل الى الملايين مع "توكو تاكا"... وميريام فارس أصرّت على إستخدام بعض العبارات
رياضة
2022-12-20
إنجاز فني يصل الى الملايين مع "توكو تاكا"... وميريام فارس أصرّت على إستخدام بعض العبارات
0
أمن وقضاء
12:21
هيئة المجلس العدلي أرجأت جلسة متابعة المحاكمة في جريمة بتدعي إلى 19 أيار
أمن وقضاء
12:21
هيئة المجلس العدلي أرجأت جلسة متابعة المحاكمة في جريمة بتدعي إلى 19 أيار
0
فنّ
2022-12-21
هيفاء وهبي تغزو الإنترنت بصورها الميلاديّة... وتشعّ فرحاً وإيجابيّة
فنّ
2022-12-21
هيفاء وهبي تغزو الإنترنت بصورها الميلاديّة... وتشعّ فرحاً وإيجابيّة
0
أخبار لبنان
2023-04-23
سفيرة لبنان في السودان: المرحلة الاولى من عملية إجلاء المواطنين اللبنانيين تمت بنجاح
أخبار لبنان
2023-04-23
سفيرة لبنان في السودان: المرحلة الاولى من عملية إجلاء المواطنين اللبنانيين تمت بنجاح
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:59
المديرية العامة للدفاع المدني افتتحت مركزاً للإنقاذ البحري ومكافحة التلوّث في عمشيت
أخبار لبنان
14:59
المديرية العامة للدفاع المدني افتتحت مركزاً للإنقاذ البحري ومكافحة التلوّث في عمشيت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في ذكراه... وليد جنبلاط يتحدّث عن بيار صادق
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في ذكراه... وليد جنبلاط يتحدّث عن بيار صادق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإمارات تسطّر للعرب تاريخاً جديداً وترفع اسمها في الفضاء!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإمارات تسطّر للعرب تاريخاً جديداً وترفع اسمها في الفضاء!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قطر تعود الى الواجهة مع استضافتها حدثاً رياضياً عالمياً جديداً في العام 2027
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قطر تعود الى الواجهة مع استضافتها حدثاً رياضياً عالمياً جديداً في العام 2027
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف الانقسامات في اللجنة الأولمبية اللبنانية مستمر!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف الانقسامات في اللجنة الأولمبية اللبنانية مستمر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في سجن رومية... مدرسة وشهادات!
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في سجن رومية... مدرسة وشهادات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين الليرة والدولار.. ما هو سبب البلبلة على محطات المحروقات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين الليرة والدولار.. ما هو سبب البلبلة على محطات المحروقات؟
0
امن وقضاء
13:17
تعديات ومخالفات عصية على القوى الأمنية... ويومية ايجار بغل التهريب ٣٠$
امن وقضاء
13:17
تعديات ومخالفات عصية على القوى الأمنية... ويومية ايجار بغل التهريب ٣٠$
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ملف الرئاسة اللبنانية على نار إيرانية.. فهل تستوي الطبخة قريبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ملف الرئاسة اللبنانية على نار إيرانية.. فهل تستوي الطبخة قريبا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:12
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:12
إنخفاض في أسعار المحروقات
2
فنّ
04:30
ريما فقيه تحسم الجدل... هل انفصلت عن زوجها وسيم صليبي؟
فنّ
04:30
ريما فقيه تحسم الجدل... هل انفصلت عن زوجها وسيم صليبي؟
3
فنّ
04:43
نادين نسيب نجيم تردّ على الانتقادات: "عطلة مليئة بالحبّ والطاقة الإيجابيّة"
فنّ
04:43
نادين نسيب نجيم تردّ على الانتقادات: "عطلة مليئة بالحبّ والطاقة الإيجابيّة"
4
أمن وقضاء
12:08
قوى الأمن: لا صحة لما يتم تداوله عن أن إحدى شركات الدليفري هي غرفة عمليات أمنية للنازحين
أمن وقضاء
12:08
قوى الأمن: لا صحة لما يتم تداوله عن أن إحدى شركات الدليفري هي غرفة عمليات أمنية للنازحين
5
حال الطقس
02:17
المنخفض الجوي يعود حاملا معه أمطارا وثلوجا
حال الطقس
02:17
المنخفض الجوي يعود حاملا معه أمطارا وثلوجا
6
أمن وقضاء
09:59
تفاصيل عملية خطف أحد المحامين في طرابلس
أمن وقضاء
09:59
تفاصيل عملية خطف أحد المحامين في طرابلس
7
فنّ
05:13
أسعد رشدان: "سوف أرحل وسأتفرّغ لشيبتي"
فنّ
05:13
أسعد رشدان: "سوف أرحل وسأتفرّغ لشيبتي"
8
أخبار لبنان
03:49
نواب الكتائب و"تجدّد" وتغييريون ومستقلّون يطعنون بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية
أخبار لبنان
03:49
نواب الكتائب و"تجدّد" وتغييريون ومستقلّون يطعنون بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store