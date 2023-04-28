الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
غربة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الاحتياطي الفدرالي الأميركي يقر بإخفاقاته بشأن انهيار بنك سيليكون فالي

أخبار دولية
2023-04-28 | 12:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يقر بإخفاقاته بشأن انهيار بنك سيليكون فالي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يقر بإخفاقاته بشأن انهيار بنك سيليكون فالي

دعا الاحتياطي الفدرالي الأميركي في تقرير نشر الجمعة إلى مزيد من الرقابة المصرفية، مقرا بإخفاقاته في ما يتعلق بانهيار بنك سيليكون فالي (إس في بي) الشهر الماضي.
      
وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي لشؤون الإشراف مايكل بار في بيان أرفق بالتقرير: "بعد فشل بنك سيليكون فالي، علينا تعزيز مهام الاحتياطي الفدرالي في الإشراف والتنظيم بناء على ما تعلمناه".
      
وأضاف بار أن إدارة "إس في بي" فشلت في إدارة المخاطر بشكل مناسب قبل الانهيار السريع للبنك، بينما فشل مشرفو الاحتياطي الفدرالي في اتخاذ إجراءات قوية بما يكفي بعد أن رصدوا مشكلات في البنك المتخصص في تمويل شركات التكنولوجيا. 
      
وتسبب انهيار البنك في 10 آذار بعد تحمله الكثير من مخاطر أسعار الفائدة في ارتدادات طاولت القطاع المصرفي برمته، ما أدى إلى انهيار بنك أميركي إقليمي آخر واستحواذ بنك "يو بي إس" السويسري على منافسه كريدي سويس.  
     
ويبدو أن الجهود المتضافرة للجهات التنظيمية على جانبي المحيط الأطلسي في الأيام التي أعقبت انهيار "إس في بي" قد قللت من الاضطرابات المصرفية وخفّفت التقلبات في الأسواق المالية. 
     
وخلص تقرير الاحتياطي الفدرالي إلى أن الأخير "لم يقدر جدية أوجه القصور الحرجة في إدارة الشركة والسيولة ومخاطر أسعار الفائدة" أثناء تضاعف حجم أصول بنك سيليكون فالي بين 2019-2021 في خضم طفرة التكنولوجيا الفائقة.
      
وفي هذا الصدد، قال مايكل بار إن الاحتياطي الفدرالي سينظر في تعزيز إشرافه المصرفي لضمان قدرته على تحديد المخاطر ونقاط الضعف بسرعة أكبر.
      
كما سينظر في تعزيز الإطار التنظيمي للبنوك، وتشديد القواعد حول مخاطر أسعار الفائدة، ومتطلبات السيولة ورأس المال. 
      
وصرّح مسؤول كبير في الاحتياطي الفدرالي للصحافيين قبل إصدار التقرير بأن المراجعة ستكون بعيدة المدى وستنظر بشكل أوسع إلى قواعد الاحتياطي بشأن السيولة ورأس المال. 
      
من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في بيان إنه يرحب بتقرير بار و"النقد الذاتي" بشأن انهيار "إس في بي".
      
وأضاف باول: "أتفق مع توصياته وأدعمها للتعامل مع قواعدنا وممارساتنا الرقابية، وأنا واثق بأنها ستؤدي إلى نظام مصرفي أقوى وأكثر مرونة".

أخبار دولية

الاحتياطي الفدرالي الأميركي

انهيار

بنك سيليكون فالي

LBCI التالي
بوتين يأمر بإنشاء متاحف مخصصة للحرب في أوكرانيا
قتلى في ضربات صاروخية روسية ليلا على مدن أوكرانية عدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-04-25

بعد معلومات وصور حول انهيار سقف في مدرسة.. مولوي يطلب تكليف من يلزم اجراء الكشف بصورة فورية

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-23

حاصباني لـ"الأحد مع ماريو": نحن في الانهيار والاتيان بالرئيس الخطأ سيدخلنا بانهيار اكبر من الفراغ

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-22

قبلان في خطبة عيد الفطر: بلدنا في القعر والانهيار متعمّد فيه والمشروع الدوليّ له أيادٍ داخلية خطيرة وبعض السفارات تحوّل الى غرف عمليات ومفوضيّة اللاجئين تدير النزوح على طريقة أوكار سفارات

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-18

انهيار جزئي في سقف مبنى البربير بسوق صيدا ولا إصابات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:51

مقتل مسؤول في الاستخبارات الطاجيكية على الحدود مع أفغانستان

LBCI
أخبار دولية
16:37

مصادرة كتاب ينتقد الرئيس التونسي

LBCI
أخبار دولية
16:32

السجن لأعضاء خلية جهادية خططت لاستهداف مصالح روسية في إسبانيا

LBCI
أخبار دولية
15:32

إسبانيا تستدعي سفير روسيا إثر "هجمات" على حكومتها عبر تويتر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2022-12-20

إنجاز فني يصل الى الملايين مع "توكو تاكا"... وميريام فارس أصرّت على إستخدام بعض العبارات

LBCI
أمن وقضاء
12:21

هيئة المجلس العدلي أرجأت جلسة متابعة المحاكمة في جريمة بتدعي إلى 19 أيار

LBCI
فنّ
2022-12-21

هيفاء وهبي تغزو الإنترنت بصورها الميلاديّة... وتشعّ فرحاً وإيجابيّة

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-23

سفيرة لبنان في السودان: المرحلة الاولى من عملية إجلاء المواطنين اللبنانيين تمت بنجاح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:59

المديرية العامة للدفاع المدني افتتحت مركزاً للإنقاذ البحري ومكافحة التلوّث في عمشيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

في ذكراه... وليد جنبلاط يتحدّث عن بيار صادق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الإمارات تسطّر للعرب تاريخاً جديداً وترفع اسمها في الفضاء!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قطر تعود الى الواجهة مع استضافتها حدثاً رياضياً عالمياً جديداً في العام 2027

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

ملف الانقسامات في اللجنة الأولمبية اللبنانية مستمر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

في سجن رومية... مدرسة وشهادات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بين الليرة والدولار.. ما هو سبب البلبلة على محطات المحروقات؟

LBCI
امن وقضاء
13:17

تعديات ومخالفات عصية على القوى الأمنية... ويومية ايجار بغل التهريب ٣٠$

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

ملف الرئاسة اللبنانية على نار إيرانية.. فهل تستوي الطبخة قريبا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:12

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
فنّ
04:30

ريما فقيه تحسم الجدل... هل انفصلت عن زوجها وسيم صليبي؟

LBCI
فنّ
04:43

نادين نسيب نجيم تردّ على الانتقادات: "عطلة مليئة بالحبّ والطاقة الإيجابيّة"

LBCI
أمن وقضاء
12:08

قوى الأمن: لا صحة لما يتم تداوله عن أن إحدى شركات الدليفري هي غرفة عمليات أمنية للنازحين

LBCI
حال الطقس
02:17

المنخفض الجوي يعود حاملا معه أمطارا وثلوجا

LBCI
أمن وقضاء
09:59

تفاصيل عملية خطف أحد المحامين في طرابلس

LBCI
فنّ
05:13

أسعد رشدان: "سوف أرحل وسأتفرّغ لشيبتي"

LBCI
أخبار لبنان
03:49

نواب الكتائب و"تجدّد" وتغييريون ومستقلّون يطعنون بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة