الاشتباه بسوري في تنفيذ هجوم "إسلامي" مزدوج في ألمانيا

اعلن مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني الجمعة أن سورياً يبلغ 26 عاماً يشتبه في أنه نفذ هجومين "إسلاميين" بسكين في دويسبورغ أسفر أحدهما عن مقتل شخص.





ذكرت النيابة العامة الفدرالية في كارلسروه، المكلفة أكثر القضايا تعقيدًا في ألمانيا منها الإرهابية، أنها ستتولى هذا التحقيق المزدوج الذي يستهدف السوري الذي اعتقل نهاية الأسبوع الماضي.





في البداية، لم يحدد المحققون أي دافع واضح لهاتين القضيتين اللتين تعودان إلى أكثر من عشرة أيام.





وقالت متحدثة باسم النيابة الفدرالية لصحيفة "دير شبيغل" إن العناصر التي جمعت حتى الآن وخصوصا نتائج مداهمة منزل المشتبه به، كشفت عن "مؤشرات الى وجود دافع إسلامي" وراء الهجومين.