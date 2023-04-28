اتفاق بين خمس دول أوروبية بشأن صادرات الغذاء الأوكرانية

أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أن بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا توصلت إلى اتفاق يسمح بعبور الصادرات الغذائية الأوكرانية، بعد فرض حظر موقت على استيرادها وسط احتجاجات للمزارعين المحليين.





حدّ الغزو الروسي بشدة من إمكانات التصدير التقليدية للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ما تطلب تعويضها بالتصدير برا عبر جيران أوكرانيا.





وافقت الدول الأعضاء على السماح باستيراد بعض المنتجات من أوكرانيا بدون قيود كمية، وبدون رسوم جمركية وعمليات التفتيش الرسمية.