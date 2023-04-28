مقتل فتى فلسطيني بنيران جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة

قتل فتى فلسطيني الجمعة بإطلاق نار من جنود إسرائيليين قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن عناصره ردوا على استهدافهم بالحجارة.





وأفادت وزارة الصحة في بيان عن "استشهاد الطفل مصطفى عامر صباح (16 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة تقوع".





وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن عناصره ردوا على فلسطينيين "ألقوا الحجارة على الجنود" في البلدة.