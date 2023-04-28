جورجيا تؤكد أنها تبذل ما في وسعها للترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

اكد وزير الخارجية الجورجي الجمعة أن حكومته تبذل ما في وسعها لتحصل جورجيا على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، فيما دعت نظيرته الفرنسية هذا البلد في القوقاز الى تنفيذ "إصلاحات شجاعة".





وقال ايليا دارشياشفيلي "لا يزال أمامنا خطوات للقيام بها، نحن جميعا متحفزون جدا، هدفنا جميعا الوفاء بالتزامات" الاتحاد الأوروبي، واعدا بالمضي "أبعد وأسرع"، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كاترين كولونا إثر لقائهما في تبليسي.





من جهتها، حضت الوزيرة الفرنسية على انتهاز هذه "الفرصة التاريخية" عبر القيام "بخطوات حاسمة بالنسبة الى التوصيات ال12" لبروكسل.