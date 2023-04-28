وزير الخارجية الايراني: رئيسي سيزور سوريا "في مستقبل قريب"

يعتزم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زيارة سوريا "في مستقبل قريب"، وفق ما أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الجمعة في بيروت، في زيارة ستكون الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى دمشق.



وقال عبد اللهيان وفق الترجمة الرسمية العربية لتصريحاته بالفارسية خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر سفارة بلاده في ختام زيارة لبيروت استمرت يومين: "التعاون بين طهران ودمشق يشتمل على أبعاد متنوعة، وفي هذا الإطار في مستقبل قريب، وضعنا برنامجا وخطة من أجل زيارة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور رئيسي إلى سوريا".



وذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من دمشق الجمعة إن زيارة رئيسي، وهي الأولى لرئيس إيراني الى سوريا منذ عام 2010، ستستمر ليومين، وسيجري خلالها "مباحثات رسمية مع الرئيس بشار الأسد تتضمن تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين وخصوصاً في الجانب الاقتصادي".