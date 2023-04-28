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أوكرانيا تطلب مساعدة الصين في ملف الأطفال "المرحّلين"
أخبار دولية
2023-04-28 | 14:45
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أوكرانيا تطلب مساعدة الصين في ملف الأطفال "المرحّلين"
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أنه طلب مساعدة نظيره الصيني شي جينبينغ في ملف إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين "رحلتهم" روسيا وتقدّر كييف عددهم بما لا يقل عن 20 ألفا.
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف: "وجهت هذا الطلب إلى الرئيس الصيني" خلال محادثة هاتفية معه الأربعاء.
وأضاف: "علينا العمل (...) مع دول مختلفة للضغط على المعتدي والإرهابي الروسي الذي خطف الكثير من أطفالنا".
واعتبر أنه "من الصعب حقًا القيام بذلك"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وجهات دولية أخرى تحاول "القيام بشيء ما" لحل هذه المشكلة لكن "النتائج هزيلة في الوقت الحالي".
وتقدّر كييف أن ما لا يقل عن 19400 طفل "خطفوا" ونقلوا إلى روسيا والأراضي الأوكرانية التي احتلتها منذ بداية الغزو، وأن العديد منهم وضعوا في دور رعاية تقع أحيانا على بعد آلاف الكيلومترات من مدنهم الأصلية.
وبحسب أرقام رسمية، تمكنت السلطات الأوكرانية من استعادة أكثر من 360 طفلا.
وفي آذار، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية عمليات ترحيل الأطفال. كما أصدرت المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي مذكرة توقيف بحق المفوضة الروسية لشؤون الطفولة ماريا لفوفا بيلوفا.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي يحقق في احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الهجوم الروسي المستمر منذ أكثر من عام، إن عدد حالات ترحيل الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا أو الأراضي التي تسيطر عليها "وصل إلى آلاف".
على صعيد متصل، قال زيلينسكي الجمعة إنه حذّر بكين خلال محادثته مع شي جينبينغ من أي بيع محتمل لأسلحة صينية إلى روسيا.
وأشار الى أن "أوكرانيا تود أن تُفهم جميع الدول مخاطر إمداد روسيا بأي نوع من الأسلحة"، لافتا الى أنه "سمع ردا إيجابيا" من الرئيس الصيني بشأن هذا الموضوع.
أخبار دولية
أوكرانيا
الصين
فولوديمير زيلينسكي
شي جينبينغ
الأطفال الأوكرانيين
روسيا
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