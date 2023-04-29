بريطانيا تنهي إجلاء رعاياها من السودان بطائرات عسكرية

بريطانيا تنهي إجلاء رعاياها من السودان بطائرات عسكرية

ستنهي المملكة المتحدة اليوم السبت عمليات الإجلاء بطائرات عسكرية لرعاياها وأقاربهم المحاصرين في القتال الدائر في السودان، حسبما أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة.



وقال نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن لوسائل إعلام بريطانية: "الناس يجب أن يكونوا مستعدين إلى أنه في غضون 24 ساعة، أي بحلول الساعة 18:00 بتوقيت المملكة المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش) السبت، سننهي رحلات الإجلاء هذه للمواطنين البريطانيين".



وأضاف أنه تم إجلاء أكثر من 1500 شخص معظمهم بريطانيون مع عائلاتهم من مطار وادي سيدنا قرب الخرطوم.



وأبلغ أكثر من 2000 مواطن بريطاني السلطات بأنهم يريدون أن يتم إجلاؤهم.



وأشارت وزارة الخارجية من جانبها إلى أن الراغبين في الإجلاء يجب أن يتوجهوا إلى المطار بحلول الساعة 10:00 ت غ صباح السبت.



وأوضح دودن أن هذا التوقف المقرر في عمليات الإجلاء سببه "الإنخفاض الكبير" في عدد المواطنين البريطانيين الذين يتوجهون إلى المطار الذي تغادر منه رحلات الإجلاء. ونفى أي رغبة في التخلي عن البريطانيين هناك، قائلًا إن السلطات ستبقي على "دعم دبلوماسي" في مختلف نقاط الخروج من البلاد، مثل بورتسودان.