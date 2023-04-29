ثلاثة جرحى مدنيين جراء قصف جوي إسرائيلي في محيط حمص

ثلاثة جرحى مدنيين جراء قصف جوي إسرائيلي في محيط حمص

أصيب ثلاثة مدنيين ليل الجمعة السبت جراء قصف جوي إسرائيلي في محيط حمص في وسط سوريا، بحسب وسائل إعلام رسمية سورية.



وأفادت وكالة الأنباء الرسمية سانا بأنه "عند حوالى الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا بعدد من الصواريخ من إتجاه شمال لبنان مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".



وأشارت إلى أن القصف أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات.



من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "صواريخ إسرائيلية دمرت مستودعًا للذخيرة تابعًا لحزب الله اللبناني في مطار الضبعة العسكري في ريف حمص".



ولفت إلى أنه "سمع دوي إنفجارات عنيفة نتيجة إنفجار الذخائر المخزنة في المستودع، كما شوهدت النيران مشتعلة في الموقع، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".