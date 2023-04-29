رئيس الأرجنتين يزور البرازيل الثلاثاء

رئيس الأرجنتين يزور البرازيل الثلاثاء

يتوجه الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الثلاثاء إلى برازيليا للقاء نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حسبما قالت مصادر حكومية في البلدين لوكالة فرانس برس.



ولم يتم حتى الآن تحديد برنامج هذه الرحلة.



وناقش الرئيسان اليساريان الخميس عبر الفيديو عودة الأرجنتين والبرازيل إلى إتحاد دول أميركا الجنوبية (أوناسور)، فضلًا عن مسائل أخرى.