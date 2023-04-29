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تشاد أجلت 351 من رعاياها من السودان في يومين
أخبار دولية
2023-04-29 | 00:58
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تشاد أجلت 351 من رعاياها من السودان في يومين
تشاد أجلت 351 من رعاياها من السودان في يومين
أجلت تشاد في غضون ثمان وأربعين ساعة 351 من مواطنيها الذين حوصروا في القتال الدائر في السودان، بعد وصول طائرة ثالثة إلى نجامينا على متنها 130 راكبا، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس ليلة الجمعة السبت.
وهبطت طائرة مدنية كانت تقل هؤلاء التشاديين الجمعة الساعة 23:53 (22:53 ت غ) على مدرج مطار نجامينا الدولي آتية من مدينة بورتسودان.
وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية ابراهيم آدم محمد لفرانس برس: "نستقبل 130 عائدًا بينهم 15 طفلًا و34 مسنًا".
وعندما نزلوا من الطائرة، رافقت النساء والأطفال وكبار السن فرق وكالة الهجرات التابعة للأمم المتحدة التي أحصت عددهم بحسب صحافي في فرانس برس. ومن بينهم موسى أحمد الذي كان متكئًا على عصاه، موضحًا أنه كان في السودان لعلاج إصابة في ساقه.
وقال: "عانينا في الخرطوم. في بداية الصراع، إضطررت للجوء إلى السفارة التشادية"، قبل إجلائه في حافلة إلى بورتسودان التي تبعد حوالى ألف كيلومتر شرقًا على البحر الأحمر.
وكانت رحلتان جويتان مخصصتان للإجلاء وصلتا إلى نجامينا مساء الخميس من بورتسودان، وكان على متن الطائرتين 221 تشاديًا.
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