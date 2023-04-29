كوبا والولايات المتحدة تواصلان حوارهما لمحاربة الإرهاب

كوبا والولايات المتحدة تواصلان حوارهما لمحاربة الإرهاب

شارك ممثلون عن كوبا والولايات المتحدة على مدى يومين في هافانا في محادثات فنية بهدف محاربة الإرهاب، حسبما أعلنت وزارة الداخلية في الجزيرة الشيوعية الجمعة.



وحصل هذا التبادل الفني بين سلطات البلدين في مجال التعاون لمكافحة الإرهاب يومي الخميس والجمعة في العاصمة الكوبية، بحسب بيان للوزارة.



وتأتي هذه الإجتماعات في وقت أشارت واشنطن قبل شهر إلى أنها لا تعتزم إزالة كوبا من اللائحة السوداء للدول الداعمة للإرهاب، والتي أدرجت الجزيرة فيها عام 2021 في نهاية ولاية الرئيس الجمهوري دونالد ترامب (2017-2021) .



وأثناء هذه التبادلات، أكدت كوبا مجددًا رفضها المطلق للائحة التي أصدرتها وزارة الخارجية الأميركية بشأن هذا الموضوع، مؤكدة إلتزامها مكافحة آفة الإرهاب.

