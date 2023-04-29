"آمبري": مقتل عنصر من خفر سواحل اليمن في إطلاق نار من يخت

"آمبري": مقتل عنصر من خفر سواحل اليمن في إطلاق نار من يخت

قتل عنصر من خفر سواحل اليمن برصاص مسلحين على متن يخت خلال تبادل لإطلاق النار الجمعة، حسبما أعلنت شركة "آمبري" المتخصصة في مجال الأمن البحري.



وكانت وكالة الأمن البحري البريطانية "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" (يونايتد كينغدوم ماريتايم ترايد أوبريشنز - UKMTO) تحدثت الجمعة عن تعرض سفينة لإطلاق نار في خليج عدن عند الساعة 03:00 ت غ.



وبعدما أوضحت أن الأمر يتعلق بيخت يرفع علم جزر كوك وغادر ميناء صلالة العماني قبل دخول المياه اليمنية، ذكرت شركة "آمبري" للأمن البحري أيضًا التي تتمركز في بريطانيا أن فريقًا أمنيًا من ثلاثة رجال على متن اليخت أطلق نحو 150 عيارًا ناريًا ردًا على إطلاق نار.



وأشارت إلى أن تقارير عدة أكدت مقتل عنصر يمني عزت وفاته إلى فريق الأمن المسلح على اليخت.



وأكد مسؤول أمني يمني لوكالة فرانس برس مقتل العنصر، موضحًا أن أفراد خفر السواحل إقتربوا من اليخت لأنهم إفترضوا خطأ أنه كان يحمل شحنة أسلحة.