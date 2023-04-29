مدريد تفتح تحقيقًا في إحتمال دخول نفط روسي إلى البلاد عبر دول أخرى

مدريد تفتح تحقيقًا في إحتمال دخول نفط روسي إلى البلاد عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية الجمعة فتح تحقيق في إحتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة، ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ"تعزيز إمكانية تتبع" واردات المحروقات.



وقالت وزيرة الإنتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها: "في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق مما إذا كانت المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة".



وأضافت الوزيرة الإسبانية أن "هذه المخاوف هي التي دفعت إسبانيا إلى التحقيق في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات مرفقة نظريًا بوثائق تثبت مصدرها".